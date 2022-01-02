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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:07

Re: Юнекс Банк

Додаток працює зараз?
Charter
 
Повідомлень: 145
З нами з: 27.03.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 20:44

  Charter написав:Додаток працює зараз?

Не працює.
IDAN
 
Повідомлень: 266
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 110111112113
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