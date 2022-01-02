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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2024 20:07
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Додано: Нед 11 лют, 2024 20:44
Charter написав:
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Не працює.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:10
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greenozon
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:03
Цікаве попередження... Що це за сервісні роботи без початку та кінця...
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Charter
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:43
Ми працюємо над якомога скорішим відновленням
повноцінної роботи усіх сервісів
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:27
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:58
ой вей.. москальня й сюди добралась
ну нічо, навчаться відбивати атаки і покращать свої сервіси
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greenozon
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:14
DDOS атака как минимум. А может и до серверов добрались.
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Порт
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:21
Порт написав:
DDOS атака как минимум. А может и до серверов добрались.
Та то студенти на передипломну практику прийшли
і їм замість швабри необачно вирішили викрутку довірити
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Amethyst
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