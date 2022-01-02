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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:30

  Кассандра написав:Додаток запрацював, а це вже добре

Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
deneg net
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Повідомлень: 3145
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 01:10

  deneg net написав:
  Кассандра написав:Додаток запрацював, а це вже добре

Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
зато как только заработало - онлайн-курсы они сразу подняли
flysoulfly
 
Повідомлень: 4251
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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  #<1 ... 111112113114
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