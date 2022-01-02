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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 00:30
Кассандра написав:
Додаток запрацював, а це вже добре
Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
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deneg net
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Додано: Вів 13 лют, 2024 01:10
deneg net написав: Кассандра написав:
Додаток запрацював, а це вже добре
Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
зато как только заработало - онлайн-курсы они сразу подняли
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flysoulfly
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:21
Юнекс сейчас идёт в ногу с обменкой. Совсем выпал он из обоймы.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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