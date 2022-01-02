RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 00:30

  Кассандра написав:Додаток запрацював, а це вже добре

Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 01:10

  deneg net написав:
  Кассандра написав:Додаток запрацював, а це вже добре

Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
зато как только заработало - онлайн-курсы они сразу подняли
flysoulfly
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 08:21

Re: Юнекс Банк

Юнекс сейчас идёт в ногу с обменкой. Совсем выпал он из обоймы.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 24.03.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:09

СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає 8)
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 05.05.21
Подякував: 385 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:31

  Amethyst написав:СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає 8)
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя 8)


що робити :arrow: :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15853
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37

  Amethyst написав:СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає 8)
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя 8)

Вчера муж сэпанул удачно, правда он не знал о траблах последних дней. Платёжик в обработке висел долго, часа 3, но всё закончилось хорошо )
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 13, 14, 15
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
141 127065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 08:48
lubarec
Креді Агріколь Банк 1 ... 21, 22, 23
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
227 96923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 17:27
flysoulfly
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
167 105860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 14:19
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1136)
14.02.2024 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.