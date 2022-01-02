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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 00:30
Кассандра написав:
Додаток запрацював, а це вже добре
Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
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deneg net
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Додано: Вів 13 лют, 2024 01:10
deneg net написав: Кассандра написав:
Додаток запрацював, а це вже добре
Работает, но немного кривовато. Айбан списался, пайка зашла, но висит...Надеюсь утром всё будет хорошо
зато как только заработало - онлайн-курсы они сразу подняли
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flysoulfly
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:21
Юнекс сейчас идёт в ногу с обменкой. Совсем выпал он из обоймы.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:09
СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:31
Amethyst написав:
СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя
що робити
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sens
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:37
Amethyst написав:
СЕПи не відправляє -- Спробуйте ще!
Пуші не ходять
Автопідстановка ОТП не працює
Курсів валют немає
Але р2р-перекази приймає
Схоже, що не працює сама АБС
Алллллілуя
Вчера муж сэпанул удачно, правда он не знал о траблах последних дней. Платёжик в обработке висел долго, часа 3, но всё закончилось хорошо )
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Кассандра
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:24
Уже и не пускает в апликуХу
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:32
Он случайно не умер?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:43
Игорь Алексеевич написав:
Он случайно не умер?
ДоздыХиваеТ
Ведуться технічні роботи. Просимо вибачення за незручності
0 800 3 111 33
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:44
Снова DDOS или кривые руки? Кстати вчера по доллару был подозрительно низкий курс покупки в юнексе. Решили хапануть бакса напоследок?
Востаннє редагувалось Порт
в Сер 14 лют, 2024 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Порт
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Пон 12 лют, 2024 14:19
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