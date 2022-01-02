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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 13:45
Да не было у них дддоса, просто рукожжопы
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 14 лют, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:54
Amethyst написав:
Да не было у них дддоса, просто рукожопы
Третья д лишняя. Или уж тогда нужна вторая ж.
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Порт
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Додано: Сер 14 лют, 2024 14:11
Порт, дякую, підправив
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Amethyst
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