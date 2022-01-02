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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:45

Да не было у них дддоса, просто рукожжопы
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 14 лют, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:54

  Amethyst написав:Да не было у них дддоса, просто рукожопы

Третья д лишняя. Или уж тогда нужна вторая ж.
Порт
 
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Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:11

Порт, дякую, підправив
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:19

Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок. :(
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:32

  Solar_simfi написав:Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок. :(
Обычно ВА входит в четверг. Не готовятся ли к этому событию?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:43

  Solar_simfi написав:Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок. :(

Сапорт на 0800 сказав, що сьогодні так і НЕ відновлять СЕПи.
Рекомендують використовувати СТОРОННІЙ р2р.
Звертаю увагу, що це коштує 1.5%+5 :mrgreen:
Amethyst
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Подякували: 943 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:31

Re: Юнекс Банк

У меня вот-вот депозит 400к на выдачу. Апка чудит. Аж в яйцах похолодело. Что там с банком, живой? Депо выдаёт или уже всё?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:45

Хотів зберегти хоч якусь виписку, але... в додатку, здається, немає можливості сформувати і зберегти хоч якийсь документ - ані виписку, ані стан рахунку...
Навіть знімок екрана не можу зробити - кнопка не працює :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:20

  M-Audio написав:знімок екрана не можу зробити - кнопка не працює :-)
а одновременный тач по требуемому экрану тремя сразу пальцами работает? (не знаю, с какой версии андроида эта функция поддерживается)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:25

  Amethyst написав:Да не было у них ддоса
откуда инфа?
flysoulfly
 
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