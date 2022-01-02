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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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flysoulfly
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
У меня вот-вот депозит 400к на выдачу. Апка чудит. Аж в яйцах похолодело. Что там с банком, живой? Депо выдаёт или уже всё?
Ну выдадут через фонд если шо
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:06
У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
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novichok
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Пон 12 лют, 2024 14:19
sens
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