последние ВА вводили в банки, где технически всьо работало, а не как отэто
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:29
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
Додано: Сер 14 лют, 2024 18:06
У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18
хотел через приложение 2 бакса поменять на грн. не даёт система этого сделать. 2 бакса через 15 мин пропали, не видно их теперь и на дол. карте. кол. цент ответил - не волнуйтесь, они не пропали, возможно скоро отобразятся.((
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