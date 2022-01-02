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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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flysoulfly
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
У меня вот-вот депозит 400к на выдачу. Апка чудит. Аж в яйцах похолодело. Что там с банком, живой? Депо выдаёт или уже всё?
Ну выдадут через фонд если шо
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посетитель
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:06
У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
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novichok
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18
хотел через приложение 2 бакса поменять на грн. не даёт система этого сделать. 2 бакса через 15 мин пропали, не видно их теперь и на дол. карте. кол. цент ответил - не волнуйтесь, они не пропали, возможно скоро отобразятся.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:36
novichok написав:
У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
Через час после твоего сообщения сделал исходящий СЭП. Не зашло, видимо поломали у себя СЭП-4.0
И ждать заход средств завтра.
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Howl
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:45
Если до 12.00 дня так всё и будет, значит всё - юне умерла.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:46
Игорь Алексеевич написав:
Если до 12.00 дня так всё и будет, значит всё - юне умерла.
Невелика потеря. Возможно Фиала решил прикрыть не прибыльную контору.
Востаннє редагувалось Порт
в Сер 14 лют, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Порт
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:46
Игорь Алексеевич написав: Solar_simfi написав:
Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок.
Обычно ВА входит в четверг
. Не готовятся ли к этому событию?
После дождика?
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nord
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:49
Горячка сказала была хак. атака. Если бы так было, то какое то бы издание про это написало. Значит врут, значит пипец.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:51
Не спеши ты нас хоронить. 16-50 по реквизитам ушло из юнекса и прибыло в пункт назначения
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Игорь
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