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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117>

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Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:29

  Игорь Алексеевич написав:
  Solar_simfi написав:Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок. :(
Обычно ВА входит в четверг
последние ВА вводили в банки, где технически всьо работало, а не как отэто :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:У меня вот-вот депозит 400к на выдачу. Апка чудит. Аж в яйцах похолодело. Что там с банком, живой? Депо выдаёт или уже всё?


Ну выдадут через фонд если шо :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:06

У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:18

хотел через приложение 2 бакса поменять на грн. не даёт система этого сделать. 2 бакса через 15 мин пропали, не видно их теперь и на дол. карте. кол. цент ответил - не волнуйтесь, они не пропали, возможно скоро отобразятся.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:36

Re: Юнекс Банк

  novichok написав:У мене написало, що відправлено в обработку, а відправить чи ні.... Хз
Через час после твоего сообщения сделал исходящий СЭП. Не зашло, видимо поломали у себя СЭП-4.0 :( И ждать заход средств завтра.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:45

Если до 12.00 дня так всё и будет, значит всё - юне умерла. :oops:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:Если до 12.00 дня так всё и будет, значит всё - юне умерла. :oops:

Невелика потеря. Возможно Фиала решил прикрыть не прибыльную контору.
Востаннє редагувалось Порт в Сер 14 лют, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:
  Solar_simfi написав:Платіж в інтернет-банкінгу по IBAN - не вдалось виконати операцію. Смутечок. :(
Обычно ВА входит в четверг. Не готовятся ли к этому событию?

После дождика? :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:49

Горячка сказала была хак. атака. Если бы так было, то какое то бы издание про это написало. Значит врут, значит пипец.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:51

Re: Юнекс Банк

Не спеши ты нас хоронить. 16-50 по реквизитам ушло из юнекса и прибыло в пункт назначения
Игорь
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