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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:35
Re: Юнекс Банк
Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?
У меня вчерашний СЭП, отправленный в 7 часов вечера успешно дошёл до конечной точки.
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:40
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