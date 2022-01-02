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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:28

С̶в̶і̶т̶а̶л̶о Розвиднювалося. СЕПи не ходять
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:35

Re: Юнекс Банк

Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?

У меня вчерашний СЭП, отправленный в 7 часов вечера успешно дошёл до конечной точки.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:40

  Howl написав:Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?

Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом
Я б на місці банки скасував грабіжницьку коміс (1.5%+5) за сторонній р2р.
Бо як тільки запрацює СЕП, то банку винесуть краще за "ддос" :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:54

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом

Так было вчера днем. Под вечер попустило и кто-то даже писал что часа за три СЭП дошел. У меня дошел вечером отправленный несколько минут назад. Думаю чинят, но оно опять слетает :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:09

Перекинул вчера 2дол. с тек. на карту. Не отображается на карте со вчерашнего дня. А на тек. списано.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:13

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом

Так было вчера днем. Под вечер попустило и кто-то даже писал что часа за три СЭП дошел. У меня дошел вечером отправленный несколько минут назад. Думаю чинят, но оно опять слетает :(

А пуши ходят, ОТП сам подставляется в окошко? У меня -- нет, только СМСки (
Кеш сбросил. Шоо, ещё и апликуХу (вер. 3.16.0) переустановить?!

...не. Не помогло, но виджеты слетели. Курс НЕ отображается.. вернее, курс за руZким караблёмм :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:46

Re: Юнекс Банк

Amethyst, ОТП уже в окошко не подставляется, PUSH не ходят.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:14

Нужно отправить до Православного спецов с Киевсрата.
Они за неделю такууую махину подняли :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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