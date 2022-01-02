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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:28
С̶в̶і̶т̶а̶л̶о Розвиднювалося. СЕПи не ходять
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 09:35
Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?
У меня вчерашний СЭП, отправленный в 7 часов вечера успешно дошёл до конечной точки.
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Howl
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Додано: Чет 15 лют, 2024 09:40
Howl написав:
Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?
Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом
Я б на місці банки скасував грабіжницьку коміс (1.5%+5) за сторонній р2р.
Бо як тільки запрацює СЕП, то банку винесуть краще за "ддос"
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 09:54
Amethyst написав:
Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом
Так было вчера днем. Под вечер попустило и кто-то даже писал что часа за три СЭП дошел. У меня дошел вечером отправленный несколько минут назад. Думаю чинят, но оно опять слетает
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WallNutPen
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:09
Перекинул вчера 2дол. с тек. на карту. Не отображается на карте со вчерашнего дня. А на тек. списано.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:13
WallNutPen написав: Amethyst написав:
Так, після вводу ОТП просить повторити іншим разом
Так было вчера днем. Под вечер попустило и кто-то даже писал что часа за три СЭП дошел. У меня дошел вечером отправленный несколько минут назад. Думаю чинят, но оно опять слетает
А пуши ходят, ОТП сам подставляется в окошко? У меня -- нет, только СМСки (
Кеш сбросил. Шоо, ещё и апликуХу (вер. 3.16.0) переустановить?!
...не. Не помогло, но виджеты слетели. Курс НЕ отображается.. вернее, курс за руZким караблёмм
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:46
Amethyst, ОТП уже в окошко не подставляется, PUSH не ходят.
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Howl
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:14
Нужно отправить до Православного спецов с Киевсрата.
Они за неделю такууую махину подняли
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Amethyst
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