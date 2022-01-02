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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:35
Re: Юнекс Банк
Amethyst, приложение не даёт их отправить, возникает сбой?
У меня вчерашний СЭП, отправленный в 7 часов вечера успешно дошёл до конечной точки.
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:40
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:54
Re: Юнекс Банк
Додано: Чет 15 лют, 2024 10:09
Перекинул вчера 2дол. с тек. на карту. Не отображается на карте со вчерашнего дня. А на тек. списано.
Додано: Чет 15 лют, 2024 10:13
А пуши ходят, ОТП сам подставляется в окошко? У меня -- нет, только СМСки (
Кеш сбросил. Шоо, ещё и апликуХу (вер. 3.16.0) переустановить?!
...не. Не помогло, но виджеты слетели. Курс НЕ отображается.. вернее, курс за руZким караблёмм
Додано: Чет 15 лют, 2024 10:46
Re: Юнекс Банк
Amethyst, ОТП уже в окошко не подставляется, PUSH не ходят.
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:14
Нужно отправить до Православного спецов с Киевсрата.
Они за неделю такууую махину подняли
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:03
no payment
Игорь Алексеевич також 14,02,24 в додатку був зроблен валюто обмін в додатку, гроші зникли з рахунку, на гривневий рахунок не зараховано
допомога не реагує
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:09
у мене вчорашний прийшов вранці, а седня в 11 відправило без проблем і вже прийшла куди надо непоганенька сума.
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