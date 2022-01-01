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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14

Бооже, улетів СЕП. Спостерігаю )
Прилетів о 12:33
Amethyst
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Повідомлень: 5049
З нами з: 05.05.21
Подякував: 386 раз.
Подякували: 944 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:02

  Amethyst написав:Нужно отправить до Православного
??
:) "Чеський банк" :!:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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  #<1 ... 115116117118
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