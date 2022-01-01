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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:14
Бооже, улетів СЕП. Спостерігаю )
Прилетів о 12:33
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Amethyst
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:02
Amethyst написав:
Нужно отправить до Православного
??
"Чеський банк"
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flysoulfly
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:50
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Нужно отправить до Православного
??
"Чеський банк"
ааа, ну да -- продажного від с̶у̶к̶и̶ православної... його таки ж Фіала викупив
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Amethyst
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13
Задолженность по кредитке в приложении указывается только полная. Узнать сумму в грейс периоде можно только вручную, суммируя траты. Очень неудобно.
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Порт
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35
Приложение всё ещё ремонтируют))
Чехи верните мои 2 бакса на карту, на выходные не за что купить вашего пива
Придётся футбол смотреть на Мегого со стаканом воды))
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Игорь Алексеевич
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