Бооже, улетів СЕП. Спостерігаю )
Прилетів о 12:33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:50
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13
Задолженность по кредитке в приложении указывается только полная. Узнать сумму в грейс периоде можно только вручную, суммируя траты. Очень неудобно.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35
Приложение всё ещё ремонтируют))
Чехи верните мои 2 бакса на карту, на выходные не за что купить вашего пива Придётся футбол смотреть на Мегого со стаканом воды))
Додано: Суб 17 лют, 2024 15:48
Кешбек
Про кешбек что-то слышно?
Смотрю ,оповещения, в приложении. По покупке за 16.02 предупреждение, что кешбек не подключен. По последующим покупкам уже даже не упоминают, что он не подключен - просто не начисляют
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:21
То же самое.Поддержка написала, что все начислится.Еще не восстановились после хакерской атаки.
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:22
Re: Юнекс Банк
Вибачте, нещодавно Банк зазнав атаки, через яку порушено роботу мобільного додатку. На разі це технічна помилка, кєшбек нараховується та буде зарахований. Це тимчасово, вже скоро зможете бачити зарахування кєшбеку одразу 😊
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:00
Re: Юнекс Банк
Банк платить кешбек а за оплату мобільного?
Мені якось не нарахували за два поповнення, в підтримку звертався і нічого. Махнув рукою
Додано: Суб 17 лют, 2024 20:40
А где вы платили? В приложении банка?
Где то слышал что нужно в стороннем приложении, типа на сайте оператора, но не уверен точно.
Подскажите если кто точно знает, присоединяюсь.
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