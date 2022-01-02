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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 20:46
Feh14 написав: 2XL написав:
Банк платить кешбек а за оплату мобільного?
Мені якось не нарахували за два поповнення, в підтримку звертався і нічого. Махнув рукою
А где вы платили? В приложении банка?
Где то слышал что нужно в стороннем приложении, типа на сайте оператора, но не уверен точно.
Подскажите если кто точно знает, присоединяюсь.
Да, правда.Плачу в приложении киевстар через гуглпей.
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