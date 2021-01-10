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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:46

  Feh14 написав:
  2XL написав:Банк платить кешбек а за оплату мобільного?
Мені якось не нарахували за два поповнення, в підтримку звертався і нічого. Махнув рукою

А где вы платили? В приложении банка?
Где то слышал что нужно в стороннем приложении, типа на сайте оператора, но не уверен точно.
Подскажите если кто точно знает, присоединяюсь.

Да, правда.Плачу в приложении киевстар через гуглпей.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:05

Re: Юнекс Банк

В тарифах написано, что карта Unex Smart выпускается бесплатно. 250 грн за доставку по адресу в случае заказа карты онлайн .
А в отделении говорят, что выпуск 250 грн.
В чем нюанс?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:31

Re: Юнекс Банк

amatorodessa, видимо, выпуск самого пластика платный. Цифровая карта бесплатно поставляется.
Howl
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Повідомлень: 5834
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