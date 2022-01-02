Feh14 написав:
А где вы платили? В приложении банка?
Где то слышал что нужно в стороннем приложении, типа на сайте оператора, но не уверен точно.
Подскажите если кто точно знает, присоединяюсь.
Да, правда.Плачу в приложении киевстар через гуглпей.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 20:46
Да, правда.Плачу в приложении киевстар через гуглпей.
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:05
Re: Юнекс Банк
В тарифах написано, что карта Unex Smart выпускается бесплатно. 250 грн за доставку по адресу в случае заказа карты онлайн .
А в отделении говорят, что выпуск 250 грн.
В чем нюанс?
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:31
Re: Юнекс Банк
amatorodessa, видимо, выпуск самого пластика платный. Цифровая карта бесплатно поставляется.
Додано: Пон 19 лют, 2024 14:04
Re: Юнекс Банк
Юнекс по чуть-чуть оживает. Теперь автоматом считывает код из сообщения при исходящем СЭП.
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:24
Ще велике питання: чи банк чесно виплатить кешбек? У мене по платежах за останні дні він зробив начебто повернення і одразу ж списав всю суму позначивши її "несанкціонований овердрафт" (і це при постійно позитивних балансах!), при якому він кешбек може і не сплатити.
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