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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:08
Юнекс завів блог, буде нас просвіщати
Чи бувало в тебе таке: намагаєшся зібрати трохи грошей «про запас» або заощаджуєш на автівку, але весь час щось заважає? https://unexbank.ua/blog/groshi-na-mriy ... hadzhuvati
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