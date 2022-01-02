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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 23:08

Юнекс завів блог, буде нас просвіщати :)


Чи бувало в тебе таке: намагаєшся зібрати трохи грошей «про запас» або заощаджуєш на автівку, але весь час щось заважає?
https://unexbank.ua/blog/groshi-na-mriy ... hadzhuvati
greenozon
 
Повідомлень: 16025
З нами з: 01.06.14
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
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  #<1 ... 117118119120
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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