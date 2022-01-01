Чи бувало в тебе таке: намагаєшся зібрати трохи грошей «про запас» або заощаджуєш на автівку, але весь час щось заважає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:08
Юнекс завів блог, буде нас просвіщати
Чи бувало в тебе таке: намагаєшся зібрати трохи грошей «про запас» або заощаджуєш на автівку, але весь час щось заважає?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:49
Re: Юнекс Банк
Что-то тянут с выплатой кешбека по Unex Smart. Если не вручную будут считать и начислять.
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