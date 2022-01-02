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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:08
Юнекс завів блог, буде нас просвіщати
Чи бувало в тебе таке: намагаєшся зібрати трохи грошей «про запас» або заощаджуєш на автівку, але весь час щось заважає? https://unexbank.ua/blog/groshi-na-mriy ... hadzhuvati
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greenozon
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:49
Что-то тянут с выплатой кешбека по Unex Smart. Если не вручную будут считать и начислять.
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Howl
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:24
А как тут вообще кешбек выплачивается? Есть какие то условия, минимальная сумма и т.д.?
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Feh14
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:47
Feh14 написав:
А как тут вообще кешбек выплачивается? Есть какие то условия, минимальная сумма и т.д.?
Якщо накопили більше 10грн, то виплатять. Максимальної суми немає. Виплати кожний місяць
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:51
Feh14 написав:
А как тут вообще кешбек выплачивается? Есть какие то условия, минимальная сумма и т.д.?
Хлавное подключитЬсяhttps://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek
... а там и Условия есть )
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Amethyst
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:59
Дякую, вспомнил теперь.
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Feh14
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