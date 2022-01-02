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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:56

Re: Юнекс Банк

Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:30

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Кращому депозиту – кращі відсотки: підвищуємо ставки за вкладом Unex Максимум на 3 місяці

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... ото скажить їм, шо у Роялю 18% від 500грн
а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:35

Re: Юнекс Банк

  flysoulfly написав:а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
Диверс-я всиХда нужна. А ОВДП -- достаточно незащищенный актифф, но пограться мона
Amethyst
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