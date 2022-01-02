|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 21:56
Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5875
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1080 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:30
Amethyst написав:
Цієї весни заробляй до 17,5% річних, розміщуючи вільні кошти на депозиті Unex Максимум строком 93 дні. Оформлюй онлайн просто зараз та отримуй:
17,5% річних при розміщенні коштів на суму від 400 000 грн;
17,25% річних для депозитів від 250 000 до 400 000 грн;
17% річних на суму від 5 000 грн (мінімальна сума вкладу) до 250 000 грн.
... ото скажить їм, шо у Роялю 18% від 500грн
а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4487
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1544 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 23:35
flysoulfly написав:
а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
Диверс-я всиХда нужна. А ОВДП -- достаточно незащищенный актифф, но пограться мона
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5165
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 06 бер, 2024 06:57
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
Диверс-я всиХда нужна. А ОВДП -- достаточно незащищенный актифф, но пограться мона
Депозит,це отримати прибуток кожного місяця/в кінці строку, з ОВДП - на суму вашої частки з ок-5/7 можна і треба,відсоток вище, проте ризик більше ніж депозит на 3 місяці
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16052
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:17
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а я слышал , шо умные люди с белыми 400+ Кгрн теперь совсем не интересуются никакими депозитишками под жалкие процентишки. Только ОВДП.
Врут?
Диверс-я всиХда нужна. А ОВДП -- достаточно незащищенный актифф, но пограться мона
Чем он не защищённее депозита в банке?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 977
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 10:26
Нет гарантий фгвфо. Если эмитент решит что либо сделать с бумагой - отсрочить погашение или ещё какую бяку сделает - владелец бумаги ничего не сможет сделать (разве что продать по текущей цене - которая в таких случаях становится очень не интересной).
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:13
WallNutPen написав:
Нет гарантий фгвфо. Если эмитент решит что либо сделать с бумагой - отсрочить погашение или ещё какую бяку сделает - владелец бумаги ничего не сможет сделать (разве что продать по текущей цене - которая в таких случаях становится очень не интересной).
Емітентом ОВДП є держава в особі Міністерства фінансів України. Якщо будуть проблеми з виплатою по ОВДП про ФГВФО можна забути взагалі.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:31
ramaz написав: WallNutPen написав:
Нет гарантий фгвфо. Если эмитент решит что либо сделать с бумагой - отсрочить погашение или ещё какую бяку сделает - владелец бумаги ничего не сможет сделать (разве что продать по текущей цене - которая в таких случаях становится очень не интересной).
Емітентом ОВДП є держава в особі Міністерства фінансів України. Якщо будуть проблеми з виплатою по ОВДП про ФГВФО можна забути взагалі.
Ну просто зроблять відстрочку на півроку, автоматом перекладуть на наступні ОВДП -- війна ж
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5165
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 06 бер, 2024 12:59
ramaz написав:
Емітентом ОВДП є держава в особі Міністерства фінансів України. Якщо будуть проблеми з виплатою по ОВДП про ФГВФО можна забути взагалі.
Ну мой ответ был на конкретный вопрос. Но вы решили углУбиться
. Но если не рассматривать крайности (типа Украине - хана - верю - этого не будет) то по операциям с ценными бумагами предусмотрено много разных бяк удлиняющих получение выплат по ним (внешние займы Украины тому свидетельство). Вместе с тем по ФГВФО процедура выплат прописана достаточно прозрачно даже со сроками. И практика показывает что процедуру в большинстве случаев таки соблюдают даже если у ФГВФО нет текущих средств (находят заемные источники для выплат). Поэтому считаю что по вкладам - выплаты ФГВФО это все таки лишняя гарантия которой по бумагам по сути нет (а вопрос был именно об этом).
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1120
|582904
|
|
|158
|115758
|
Вів 05 бер, 2024 15:17
sens
|
|1469
|947599
|
|