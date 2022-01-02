Додано: Сер 06 бер, 2024 12:59

ramaz написав: Емітентом ОВДП є держава в особі Міністерства фінансів України. Якщо будуть проблеми з виплатою по ОВДП про ФГВФО можна забути взагалі. Емітентом ОВДП є держава в особі Міністерства фінансів України. Якщо будуть проблеми з виплатою по ОВДП про ФГВФО можна забути взагалі.

Ну мой ответ был на конкретный вопрос. Но вы решили углУбиться. Но если не рассматривать крайности (типа Украине - хана - верю - этого не будет) то по операциям с ценными бумагами предусмотрено много разных бяк удлиняющих получение выплат по ним (внешние займы Украины тому свидетельство). Вместе с тем по ФГВФО процедура выплат прописана достаточно прозрачно даже со сроками. И практика показывает что процедуру в большинстве случаев таки соблюдают даже если у ФГВФО нет текущих средств (находят заемные источники для выплат). Поэтому считаю что по вкладам - выплаты ФГВФО это все таки лишняя гарантия которой по бумагам по сути нет (а вопрос был именно об этом).