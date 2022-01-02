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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53
Howl
abc111 написав: Howl написав:
Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.
...что именно лучше ? В акорде 18 на 3
порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
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sens
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