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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53

  abc111 написав:
  Howl написав:Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.


...что именно лучше ? В акорде 18 на 3

Howl порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
novichok
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