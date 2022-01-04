Howl порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53
Howl порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:05
А в мене було ще питання - гасити потрібно повністю всю суму, чи лише витрати минулого місяця, як в приваті, то підтримка теж плуталася в показах )
Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:11
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:17
Депоставки вниз - раз-два!
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:46
До 21-го оформити депо, а потім поповнювати.
Додано: Вів 19 бер, 2024 19:08
Відтак 21 березня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за лінійкою депозитних вкладів Unex Максимум. Внесені зміни стосуються ставок за безвідкличними вкладами в гривні зі строком розміщення коштів 93 та 184 дні (3 та 6 місяців). Із зазначеної дати:
Базова ставка за вкладом Unex Максимум строком 93 дні в гривні становитиме 15% річних.
Дохідність депозиту Unex Максимум строком 184 дні в гривні – 15,5% річних.
Як і раніше ти можеш скористатися додатковими бонусними відсотками, розміщуючи більше коштів на вкладі.
Для депозитів від 250 тис. грн до 400 тис. грн гарантовано отримуй +0,25% до базової ставки.
Для вкладів понад 400 тис. грн додатковий бонус становить +0,5%.
Мінімальна сума вкладу не змінюється та становить 5 000 грн.
Депозит на максималках до 20.03.2024 включно
До 17,5% річних у гривні
Термін від 32 днів
Поповнення з першого дня
Оформлюй у відділенні або онлайн
|