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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:53

  abc111 написав:
  Howl написав:Только сегодня вывел деньги с Аккорда для оформления депо в другом банке, чтобы через какое-то время открыть депо "Нові гроші". А тут Юнекс предложил более лучший вариант.


...что именно лучше ? В акорде 18 на 3

Howl порівнював Юнекс не з Акордом (він звідти вивів гроші), а якимось іншим банчиком.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:05

  emeta написав:на сайте:
Льготный грейс-период по карте до 62 дней

Как рассчитывается льготный период?
Срок действия льготного периода длится с даты возникновения задолженности по кредиту до даты погашения кредита при условии, что такое погашение осуществляется в полной сумме задолженности до последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем возникновения задолженности.

А в бумагах пишут
Пам'ятка позичальника щодо погашення кредиту по кредитній картці
Строк щомісячного погашення платежу - до 25 числа кожного місяця.
Рекомендуємо сплачувати щомісячні платежі за 5 календарних днів до встановленної дати.
Максимально можливий строк пільгового періоду - до 55 днів, з першого числа місяця, в якому виникла заборгованість до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості, за умови, що 25 числа відбудеться повне погашення кредиту.

Может есть разные варианты кредитных карт с разными льготными периодами?

А в мене було ще питання - гасити потрібно повністю всю суму, чи лише витрати минулого місяця, як в приваті, то підтримка теж плуталася в показах )
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:11

  ingtrans написав:На практике гашу СЭПом обычно 29-30-го числа, проблем не было.

А гаситеся повністю в "0" чи лище витрати минулого місяця ( як наприклад у приваті)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:17

Депоставки вниз - раз-два!

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... i-v-grivni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:46

  greenozon написав:Депоставки вниз - раз-два!

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... i-v-grivni

До 21-го оформити депо, а потім поповнювати.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:08

  nord написав:
  greenozon написав:Депоставки вниз - раз-два!

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... i-v-grivni

До 21-го оформити депо, а потім поповнювати.

Відтак 21 березня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за лінійкою депозитних вкладів Unex Максимум. Внесені зміни стосуються ставок за безвідкличними вкладами в гривні зі строком розміщення коштів 93 та 184 дні (3 та 6 місяців). Із зазначеної дати:


Базова ставка за вкладом Unex Максимум строком 93 дні в гривні становитиме 15% річних.
Дохідність депозиту Unex Максимум строком 184 дні в гривні – 15,5% річних.


Як і раніше ти можеш скористатися додатковими бонусними відсотками, розміщуючи більше коштів на вкладі.


Для депозитів від 250 тис. грн до 400 тис. грн гарантовано отримуй +0,25% до базової ставки.
Для вкладів понад 400 тис. грн додатковий бонус становить +0,5%.
Мінімальна сума вкладу не змінюється та становить 5 000 грн.


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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:14

Якщо відкрити на 5т грн, то на яку суму можливе поповнення, на 5т щомісяця?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 04:34

  novichok написав:Якщо відкрити на 5т грн, то на яку суму можливе поповнення, на 5т щомісяця?

Сума поповнень за календарний місяць не має перевищувати першочергову суму вкладу. Кількість поповнень - необмежено.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:09

  greenozon написав:Депоставки вниз - раз-два!

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... i-v-grivni


А. То то я смотрю депо отдали уже в ночь, что то бормотали на линии, что депозит должны только завтра отдавать, ага. И открыть депо сейчас не дают, просто нет ставок и остального.
Дешевые мошенники :evil:
vano80
 
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им бы сейчас денег свежих накидали
а они прикрыли))
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