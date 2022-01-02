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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 11:36
Дела видать не к деньгам
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:14
В приложении исчезла история операций по картам.
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Порт
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Ірина_
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