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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:36

Дела видать не к деньгам :D
vano80
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:14

В приложении исчезла история операций по картам.
Порт
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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