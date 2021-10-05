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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
6
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:36

Дела видать не к деньгам :D
vano80
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:14

В приложении исчезла история операций по картам.
Порт
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:05

банк починає шкребти по суссєкам? :)


29 квітня 2024 року наберуть чинності тарифи на низку послуг, які можуть надаватися вкладникам Unex Bank на їх запит. Зокрема йдеться про виписки, довідки, формування витягів, зокрема й по депозитних рахунках, що були відкриті понад 5 років тому, а також оформлення довіреностей на розпорядження депозитним рахунком.
https://unexbank.ua/storage/uploads/b0d ... poslug.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 16124
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:45

і знову здрасті :)
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для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... a-kartkami
greenozon
 
Повідомлень: 16124
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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