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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:05
банк починає шкребти по суссєкам?
29 квітня 2024 року наберуть чинності тарифи на низку послуг, які можуть надаватися вкладникам Unex Bank на їх запит. Зокрема йдеться про виписки, довідки, формування витягів, зокрема й по депозитних рахунках, що були відкриті понад 5 років тому, а також оформлення довіреностей на розпорядження депозитним рахунком.
Додано: Нед 31 бер, 2024 13:45
і знову здрасті
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для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:36
Re: Юнекс Банк
Не прогружається екран 3-D Secure. Видає помилку err_http_response_code_failure
Це тільки в мене?
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