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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:36

Дела видать не к деньгам :D
vano80
 
Повідомлень: 2141
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:14

В приложении исчезла история операций по картам.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:05

банк починає шкребти по суссєкам? :)


29 квітня 2024 року наберуть чинності тарифи на низку послуг, які можуть надаватися вкладникам Unex Bank на їх запит. Зокрема йдеться про виписки, довідки, формування витягів, зокрема й по депозитних рахунках, що були відкриті понад 5 років тому, а також оформлення довіреностей на розпорядження депозитним рахунком.
https://unexbank.ua/storage/uploads/b0d ... poslug.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:45

і знову здрасті :)
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для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... a-kartkami
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:36

Re: Юнекс Банк

Не прогружається екран 3-D Secure. Видає помилку err_http_response_code_failure

Це тільки в мене?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:51

Re: Юнекс Банк

встановив додаток, спробував зареєструватися, вибрав кредитку 2.0

не пройшло, моментальна відмова навіть не перевірили документи
кажуть спробуйте через 30 днів
це тому що вказав Тимчасово непрацюю?
а без карти не дають зареєструватись
quadro_tony_da
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