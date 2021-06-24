|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:05
банк починає шкребти по суссєкам?
29 квітня 2024 року наберуть чинності тарифи на низку послуг, які можуть надаватися вкладникам Unex Bank на їх запит. Зокрема йдеться про виписки, довідки, формування витягів, зокрема й по депозитних рахунках, що були відкриті понад 5 років тому, а також оформлення довіреностей на розпорядження депозитним рахунком.
Додано: Нед 31 бер, 2024 13:45
і знову здрасті
-----
для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:36
Re: Юнекс Банк
Не прогружається екран 3-D Secure. Видає помилку err_http_response_code_failure
Це тільки в мене?
Додано: Пон 15 кві, 2024 21:51
Re: Юнекс Банк
встановив додаток, спробував зареєструватися, вибрав кредитку 2.0
не пройшло, моментальна відмова навіть не перевірили документи
кажуть спробуйте через 30 днів
це тому що вказав Тимчасово непрацюю?
а без карти не дають зареєструватись
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:09
quadro_tony_da
дало онлайн відкрити Unex Smart UAH
надіюсь через 30 днів кредитку дадуть з другої спроби
Додано: Сер 17 кві, 2024 22:15
Re: Юнекс Банк
Мед відкрити спробуйте
Додано: Сер 17 кві, 2024 22:51
2XL дало випустити, ще і окремий застосунок навіщочь
30400 дали кредит
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, quadro_tony_da і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|