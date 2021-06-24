RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:36

Дела видать не к деньгам :D
vano80
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:14

В приложении исчезла история операций по картам.
Порт
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:05

банк починає шкребти по суссєкам? :)


29 квітня 2024 року наберуть чинності тарифи на низку послуг, які можуть надаватися вкладникам Unex Bank на їх запит. Зокрема йдеться про виписки, довідки, формування витягів, зокрема й по депозитних рахунках, що були відкриті понад 5 років тому, а також оформлення довіреностей на розпорядження депозитним рахунком.
https://unexbank.ua/storage/uploads/b0d ... poslug.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:45

і знову здрасті :)
-----
для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... a-kartkami
greenozon
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:36

Re: Юнекс Банк

Не прогружається екран 3-D Secure. Видає помилку err_http_response_code_failure

Це тільки в мене?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:51

Re: Юнекс Банк

встановив додаток, спробував зареєструватися, вибрав кредитку 2.0

не пройшло, моментальна відмова навіть не перевірили документи
кажуть спробуйте через 30 днів
це тому що вказав Тимчасово непрацюю?
а без карти не дають зареєструватись
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:09

quadro_tony_da

дало онлайн відкрити Unex Smart UAH
надіюсь через 30 днів кредитку дадуть з другої спроби
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:15

Re: Юнекс Банк

quadro_tony_da написав:quadro_tony_da

дало онлайн відкрити Unex Smart UAH
надіюсь через 30 днів кредитку дадуть з другої спроби
Мед відкрити спробуйте
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4251
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:51

2XL дало випустити, ще і окремий застосунок навіщочь

30400 дали кредит

і пінкод в додатку поміняти нема де
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:21

Re: Юнекс Банк

quadro_tony_da написав:2XL дало випустити, ще і окремий застосунок навіщочь

30400 дали кредит

і пінкод в додатку поміняти нема де
Видно було ліміт до відкриття?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4251
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 121122123124>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 157, 158, 159
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1584 970442
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 22:52
WallNutPen
Полтава-Банк 1 ... 6, 7, 8
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
70 18954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 22:46
deneg net
Банк Власний Рахунок 1 ... 139, 140, 141
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1408 934707
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 19:39
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1231)
17.04.2024 23:24
Ринок ОВДП (6055)
17.04.2024 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.