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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24

2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
quadro_tony_da
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Повідомлень: 35
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 121122123124
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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