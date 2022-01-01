2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24
2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42
колеги, нагадайте будь ласка чи Юнекс приймає на вихідних (суб, неділя) СЕП-и?
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46
Re: Юнекс Банк
Ніт
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