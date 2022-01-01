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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24

2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
quadro_tony_da
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Повідомлень: 46
З нами з: 05.04.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42

колеги, нагадайте будь ласка чи Юнекс приймає на вихідних (суб, неділя) СЕП-и?
greenozon
 
Повідомлень: 16180
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46

Re: Юнекс Банк

Ніт
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5312
З нами з: 05.05.21
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
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