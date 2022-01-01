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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24
2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42
колеги, нагадайте будь ласка чи Юнекс приймає на вихідних (суб, неділя) СЕП-и?
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greenozon
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46
Ніт
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:29
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
25 квітня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 1% до 13,5%. Тому з 29 квітня ми змінюємо умови за лінійкою вкладів в гривні.
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ramzes4
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