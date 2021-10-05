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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24

2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже
карта через пару хвилин показалась
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42

колеги, нагадайте будь ласка чи Юнекс приймає на вихідних (суб, неділя) СЕП-и?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46

Re: Юнекс Банк

Ніт
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:29

Re: Юнекс Банк

25 квітня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 1% до 13,5%. Тому з 29 квітня ми змінюємо умови за лінійкою вкладів в гривні.

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:42

Re: Юнекс Банк

И, кстати, с сегодняшнего дня по Unex Smart не начисляют проценты на остаток для сумм до 10000,01 грн.
Наприклад, для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... a-kartkami
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:21

Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:09

  Solar_simfi написав:Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?

Зазвичай - в останній день місяця.
Тобто вчора мали бути, але щось нема :(
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:25

КБ виплатили о 8.06, а %% таки немає.
Заст-к не працює, пишуть про техроботи
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:42

Re: Юнекс Банк

Є відсотки!
ramzes4
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