Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 23:24
2XL ну там відкриття погоджено = пустили в додаток і видно баланс вже карта через пару хвилин показалась
quadro_tony_da
Повідомлень: 48
З нами з: 05.04.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42
колеги, нагадайте будь ласка чи Юнекс приймає на вихідних (суб, неділя) СЕП-и?
greenozon
Повідомлень: 16195
З нами з: 01.06.14
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1595 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46
Ніт
Amethyst
Повідомлень: 5333
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1022 раз.
Профіль
1
1
9
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:29
25 квітня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 1% до 13,5%. Тому з 29 квітня ми змінюємо умови за лінійкою вкладів в гривні.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... x-maksimum
ramzes4
Повідомлень: 1080
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:42
И, кстати, с сегодняшнего дня по Unex Smart не начисляют проценты на остаток для сумм до 10000,01 грн.
Наприклад, для карток Unex Smart з 29 квітня 5% річних будуть нараховуватися на залишок понад 10 000 грн. Якщо на картці більше 100 000 грн, як і раніше, ми нараховуватимо 8% річних у гривні. У той же час для карток, що обслуговуються в тарифному плані Соціальний, 3,5% річних нараховуватимуться на залишки від 100 грн.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... a-kartkami
ramzes4
Повідомлень: 1080
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 07:21
Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?
Solar_simfi
Повідомлень: 2362
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 340 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2024 11:09
Solar_simfi написав:
Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?
Зазвичай - в останній день місяця.
Тобто вчора мали бути, але щось нема
ramzes4
Повідомлень: 1080
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 11:25
КБ виплатили о 8.06, а %% таки немає.
Заст-к не працює, пишуть про техроботи
Amethyst
Повідомлень: 5333
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1022 раз.
Профіль
1
1
9
Додано: Сер 01 тра, 2024 11:42
Є відсотки!
ramzes4
Повідомлень: 1080
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 290 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1411
936347
1606
977701
619
391359