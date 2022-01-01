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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:18
Solar_simfi написав:
Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?
Якщо залишок до 10000 який відсоток?
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sens
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:36
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