RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:54

  Amethyst написав:А от і мені %% надійшли 8)

:) такие жирррные суммы, тяжело ползут
flysoulfly
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1599 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:18

  Solar_simfi написав:Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?

Якщо залишок до 10000 який відсоток?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16633
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:36

sens Ніякого
Вадимка
 
Повідомлень: 320
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:06

  Вадимка написав:sens Ніякого

Відсотки не забирав два місяці,буду зранку сепити
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16633
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 13:03

А банк так сэпы по выходным и не выпускает?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 13:05

  Кассандра написав:А банк так сэпы по выходным и не выпускает?

Нє
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 159, 160, 161
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1608 979060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 19:07
1finanсier
Креді Агріколь Банк 1 ... 23, 24, 25
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
240 102306
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2024 15:13
PUnder
Банк Альянс 1 ... 95, 96, 97
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
966 529462
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2024 13:18
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1246)
04.05.2024 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.