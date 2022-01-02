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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:54

  Amethyst написав:А от і мені %% надійшли 8)

:) такие жирррные суммы, тяжело ползут
flysoulfly
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:18

  Solar_simfi написав:Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?

Якщо залишок до 10000 який відсоток?
sens
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Повідомлень: 16663
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:36

sens Ніякого
Вадимка
 
Повідомлень: 320
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:06

  Вадимка написав:sens Ніякого

Відсотки не забирав два місяці,буду зранку сепити
sens
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Повідомлень: 16663
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 13:03

А банк так сэпы по выходным и не выпускает?
Кассандра
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Повідомлень: 1453
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 13:05

  Кассандра написав:А банк так сэпы по выходным и не выпускает?

Нє
novichok
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Повідомлень: 3365
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 08:54

  Кассандра написав:А банк так сэпы по выходным и не выпускает?

Увечері також не випускає
sens
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Повідомлень: 16663
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:28

Re: Юнекс Банк

СЕПи ходять по буднях із 9:00 по 18:00.
Howl
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Повідомлень: 5955
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
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