Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
flysoulfly
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:18
Solar_simfi написав:
Щось станом на 7.20 не видно 8 річних на рахунку. А о котрій тут взагалі виплачують відсотки по Юнекс Смрад?
Якщо залишок до 10000 який відсоток?
sens
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:36
sens Ніякого
Вадимка
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:06
Вадимка написав: sens
Ніякого
Відсотки не забирав два місяці,буду зранку сепити
sens
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Додано: Суб 04 тра, 2024 13:03
А банк так сэпы по выходным и не выпускает?
Кассандра
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Додано: Суб 04 тра, 2024 13:05
Кассандра написав:
А банк так сэпы по выходным и не выпускает?
Нє
novichok
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Додано: Нед 05 тра, 2024 08:54
Кассандра написав:
А банк так сэпы по выходным и не выпускает?
Увечері також не випускає
sens
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:28
СЕПи ходять по буднях із 9:00 по 18:00.
Howl
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:35
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nord
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