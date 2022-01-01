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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:37
M-Audio написав:
А що зі стежкою з Привату? Зламали? Вона, начебто, є, але виглядає дивно, і шаблон зник. Пробний платіж за кілька хвилин не дійшов.
як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
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novichok
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