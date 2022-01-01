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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:37

  M-Audio написав:А що зі стежкою з Привату? Зламали? Вона, начебто, є, але виглядає дивно, і шаблон зник. Пробний платіж за кілька хвилин не дійшов.

як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
novichok
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Повідомлень: 3385
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:40

  novichok написав:як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.

А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?
M-Audio
 
Повідомлень: 2977
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:09

  M-Audio написав:
  novichok написав:як дійде-маякніть. і раніше було, що платіж міг йти близько години
Надійшло вчора, скільки часу пройшло не знаю.

А тут питання є: щоб відсотки на залишок по смарту нарахували, треба щоб весь місяць залишок менше 10к не знижувався? Чи на кожний день рахується?

рахується кожен день коли є більше(+1 коп) 10К(5%) та 100К(7%)
Amethyst
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Повідомлень: 5432
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:37

WTF? :evil:
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет :shock:
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов" :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4864
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Подякував: 1626 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:07

по рахункам обновка через місяць - https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... chnih-osib
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:16

  flysoulfly написав:WTF? :evil:
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет :shock:
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов" :twisted:

Удалите приложение и установите снова.
Мне в тп так посоветовали и счета появтлись.
Feh14
 
Повідомлень: 112
З нами з: 13.02.22
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:24

  Feh14 написав:
  flysoulfly написав:WTF? :evil:
заглянул первый раз за пару недель в аппку: моих текущих счетов нет :shock:
карты на месте, остатки на них тоже,
но при попытке онлайн-валютообмена пишет: "у вас нет подходящих счетов" :twisted:

Удалите приложение и установите снова.
Мне в тп так посоветовали и счета появтлись.
та уже само появились.
Но тода ощутил реальный душевный дискомфорт :evil:

Вот так, когда понадобится срочно - а там 'ОПА !
Надьожный банк.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4864
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Подякував: 1626 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:33

У відділенні сказали, що з 3-го червня ставки по депо вгору.
nord
 
Повідомлень: 444
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