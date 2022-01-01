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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:19

  nord написав:У відділенні сказали, що з 3-го червня ставки по депо вгору.

Ну такое. На 3 месяца без пополнений под 15,5-16,0%.
https://unexbank.ua/storage/uploads/609 ... tiv_FO.pdf
Вклад "Unex Максимум. Гроші+" може оформити новий Клієнт або Клієнт Банку, у якого немає діючого депозитного вкладу в національній валюті або не було депозитного вкладу в національній валюті протягом останніх
30 днів до дати розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+". А також діючий Клієнт банку в якого залишок за депозитними рахунками в національній валюті на дату розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+" більше
максимальної суми залишків, що обліковувалась за їх депозитними рахунками в національній валюті протягом останніх 30 днів, при цьому, таке оформлення можливе на суму різниці між залишками за депозитними
рахунками в національній валюті на дату розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+" та залишками що обліковувалась за їх депозитними рахунками в національній валюті протягом останніх 30 днів.
ramzes4
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